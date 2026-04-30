Ağrı'da öğrenci yurtları ve pansiyonlarda gıda denetimi sürüyor

Ağrı Valiliği himaye ve koordinesinde oluşturulan Gıda Denetim Komisyonu, öğrenci yurtları ve pansiyonlarda sunulan gıdaların güvenilirliği ile hijyen şartlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü personelinden oluşan komisyon tarafından 10-28 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 36 pansiyon ve 5 öğrenci yurdu olmak üzere toplam 41 işletme incelendi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde gıda güvenilirliği, hijyen şartları, ürünlerin muhafaza şartları, personel hijyeni, temizlik uygulamaları ve haşereyle mücadele çalışmaları ayrıntılı olarak değerlendirildi.

İşletmelerin ilgili mevzuata uygunluğu titizlikle incelenirken, gerekli görülen durumlarda yetkililere bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunuldu.

Öğrencilerin sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı