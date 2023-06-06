Ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında operatör yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında operatörün başına moloz parçası isabet etti. Operatör ağır yaralandı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başına moloz parçası isabet eden operatör ağır yaralandı

SİVAS 6 Şubat depremlerinde Sivas'ın Gürün ilçesinde ağır hasar alan binanın yıkımı esansında baş kısmına moloz parçası fırlayan operatör ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Karayar mahallesinde meydana geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan binanın yıkımı yapıldığı esnada moloz parçası operatör S.K'nın baş kısmına fırladı. Ağır yaralanan operatör ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından operatör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Operatörün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.