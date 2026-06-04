Öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı

Adıyaman'da, boğazında şeker kalması sonucu nefes alamayan öğrenci, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Yeni Mahalle Menderes İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Muhammed Akif Harmancı, arkadaşının verdiği şekeri direk yutmaya çalıştı. Yutmak istediği şeker boğazında kalan Muhammed Akif Harmancı nefessiz kaldı. Nefes alamayan Harmancı'yı fark eden sınıftaki diğer öğrenciler çığlıklar atarak durumu nöbetçi öğretmen Mustafa Levent Açıkgöz'e bilgi verdi. Koridorda bulunan öğretmen Açıkgöz, öğrenciyi tutarak önce sırtını süpürür şekilde vurdu. Yapılan uygulamayla yine nefes alamayan öğrenci için nöbetçi öğretmen bu defa Heimlich manevrası yapmaya başladı. Boğazındaki şekerin çıkmasıyla rahat bir nefes alan öğrenci sakinleştirildikten sonra su verildi. Kendine gelen öğrenci, daha sonra okula çağrılan ailesine teslim edildi.

Yaşanan olay anları okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Muhammed Akif Harmancı, hayatını kurtaran öğretmenine teşekkür ettiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı