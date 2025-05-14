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Adana'da Genç Sağlık Girişimcilerine Eğitim Programı Düzenlendi

Adana'da Genç Sağlık Girişimcilerine Eğitim Programı Düzenlendi
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Adana İl Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlıkta Genç Girişimciler' projesi kapsamında genç sağlıkçılara yönelik bir eğitim programı gerçekleştirdi. Programda sağlıkta girişimcilik ve inovasyon konularında bilgiler verildi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğünce, "Sağlıkta Genç Girişimciler" projesi kapsamında genç sağlıkçılar ve girişimci adaylarına yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sağlıkta girişimcilik, inovasyon, AR-GE temelli proje geliştirme ve gelecek odaklı kariyer planlaması konularında katılımcılara bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, programdaki konuşmasında, gençlerin mesleklerini severek yapmaları ve sürekli kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Konuşmanın ardından eğitimci ve yazar Korkut Daban ile İl Sağlık Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Uzmanı Reşan Arlıer, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Sağlık
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