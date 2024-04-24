Adana'da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen annenin bebeğinin sağlık durumu iyiye gidiyor

Adana'da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşüp otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden anneden sezaryenle alınan bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde, Suriye uyruklu Nur Abbud'un (31) yaşamını yitirdiği kaza sonrası sezaryenle dünyaya gelen erkek bebeğinin Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Yeni doğan yoğun bakım servisinde yapılan müdahaleler sayesinde solunum cihazından ayrılan bebek, desteksiz nefes almaya başladı.

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu, gazetecilere, oksijensiz doğumların sık yaşandığını, kazaya bağlı bu tür vakalarla ender karşılaştıklarını belirtti.

Kaza sonrası annenin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını ifade eden Yapıcıoğlu, bebeğin kalp sesinin fark edilmesinin ardından sezaryene alındığını anlattı.

Yapıcıoğlu, doğum sonrası bebekte solumanın ve kalp tepe atımının olmadığının fark edilmesi üzerine 15 dakika kalp masajı yapıldığını, ardından solunumu başlatmak için akciğerlerine tüple ilaç verildiğini söyledi.

"Solunum cihazından ayırdık"

Bebeğin doğduğu sırada değerlerinin olması gerekenden çok daha düşük çıktığını ifade eden Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bebeğimiz oksijensiz doğum olduğu için hipotermi dediğimiz vücut soğutma yaparak vücut ısısını 34.5 dereceye indirdik. Böylelikle beyin hücrelerinin oksijen tüketimi azaltıldı. Bebek ilk geldiğinde daha kötüydü, ancak 72 saatlik tedavinin ardından solunum cihazından ayırdık. Kötü öyküsüne rağmen beklenenden daha iyiye gidiyor. Şu an tüple besleme yapıyoruz. Emme refleksi de gelişmiş durumda. Yapacağımız birkaç tetkik daha var. Ağızdan beslenmesi normale dönerse, havale geçirme durumu da olmazsa 1-2 hafta içinde taburcu etmeyi planlıyoruz."

Olay

Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde 18 Nisan'da kocası Raid Abbud'un kullandığı elektrikli bisikletten düşen Nur Abbud, Ali D. idaresindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kalmıştı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 aylık hamile Abbud yaşamını yitirmiş, ameliyatla alınan bebeği Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.