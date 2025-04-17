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Adana'da Basit Kaza Cinayetle Sonuçlandı: 2 Tutuklama

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Adana'da bir petrol istasyonunda meydana gelen basit kaza sonrasında yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti. Darp edilen sürücünün amcası hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı.

Adana'da basit kaza cinayetle sonuçlandı: 2 şüpheli tutuklandı

O anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı

ADANA - Adana'da bir petrol istasyonunda yaşanan maddi hasarlı basit kaza sonrasında büyüyen olayda darp edilen genç sürücünün amcası kaldırıldığı hastanede 25 gün sonra hayatını kaybetti. O anların güvenlik kamerasına yansıdığı olayda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, 3 Mart'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde 20 yaşındaki H.S., petrol istasyonunda otomobilini yıkatmak istedi. Bu sırada genç sürücü, petrol istasyonunda park halinde bulunan Ö.P'nin aracına çarptı. Kazaya sinirlenen O.P.'de genç sürücüyü darp etti. H.S. durumu babası S.S.ve amcası Sezgin Sürer'e bildirdi. Ö.P.'de yakınları M.E.ve E.H.'yi çağırdı. Ö.P. ve çağırdıkları yakınları ellerindeki sopalarla baba, oğul ve amcayı dövdü. Dakikalar süren dehşet, istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Saldırıda ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavi altındaki Sezgin Sürer, 25 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybederek 28 Mart'ta hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması kapsamında şüpheliler belirlenerek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Ö.P., M.E. ve E.H., suçu birbirlerinin üzerine attı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğer 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Sağlık
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