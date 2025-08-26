Acil Sevk ile Hamile Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil olarak sevki gerekli görülen 27 haftalık hamile kadının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopterle Hakkari Şemdinli'den Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şemdinli Devlet Hastanesi'nde bulunan 27 haftalık gebe vatandaşımızın erken doğum riski nedeniyle acil sevki gerekli görüldü. TSK'ya ait helikopterimiz, 25 Ağustos 2025'te Derecik'ten havalanarak Şemdinli'den aldığı vatandaşımızı kısa sürede Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırdı. Aziz milletimizin her ferdine sağlık ve huzur diliyoruz" denildi.