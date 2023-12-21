Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
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Türkiye'de acil servisler son günlerde grip vakalarıyla dolup taşarken, yalnızca İstanbul'da Çam ve Sakura Hastanesi'nin acil servisine günlük 2500 ila 3000 arasında vatandaşın üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu öğrenildi. Hastaneye başvuran 100 hastadan 70'inin grip olduğu kaydedilirken, koronavirüsün özellikle son 2 haftada çıkışa geçtiği de aktarılan bilgiler arasında.
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