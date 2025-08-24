Acil Müdahale için Geliştirilen ATV Ambulans Prototipi Test Edildi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sedyeli ATV ambulans prototipini test ederek, acil müdahalelerde hız kazandıran bu yeniliği tanıttı. ATV ambulanslar, zorlu koşullarda etkili müdahaleler sağlamak için tasarlandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından sedyeli ATV prototipinin görüntülerini paylaştı. Bakan Memişoğlu, "Acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test ettik. ATV ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağlıyor; sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretiyor. Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsiyor ve destekliyoruz" dedi.
