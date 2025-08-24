Acil Müdahale için Geliştirilen ATV Ambulans Prototipi Test Edildi

Acil Müdahale için Geliştirilen ATV Ambulans Prototipi Test Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sedyeli ATV ambulans prototipini test ederek, acil müdahalelerde hız kazandıran bu yeniliği tanıttı. ATV ambulanslar, zorlu koşullarda etkili müdahaleler sağlamak için tasarlandı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen ATV ambulansın prototipini test etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından sedyeli ATV prototipinin görüntülerini paylaştı. Bakan Memişoğlu, "Acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test ettik. ATV ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağlıyor; sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretiyor. Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsiyor ve destekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem'le ilgili bomba iddia! Kulüp bu görüntüyü paylaşarak yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.