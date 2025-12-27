Haberler

'Acı biberin fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir'

'Acı biberin fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, acı biberin aşırı tüketiminin mide sorunlarına ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Acı biberin dengeli tüketiminin ise hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumlu etkileri bulunuyor.

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, lezzetinden dolayı bazılarının severek tükettiği, bazılarının da ağızda bıraktığı yanma hissi nedeniyle kaçındığı acı biberin aşırı tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Manavoğlu, "Aşırı şekilde tükettiğimizde midedeki reseptörler, bu acıya karşılık biraz daha stres kısmına ve sinirliliğe hatta ilerleyen seviyelerde anksiyeteye kadar giden durumlara neden oluyor" dedi.

Türk mutfağında başta kebap, lahmacun olmak üzere farklı yemeklerde kullanımı ile sofralarda yer alan, kimileri için lezzetiyle severek tüketilen acı biber, faydalarıyla da dikkati çekiyor. Damaktaki yanma hissinden dolayı yaramazlık yapanlara ihtar anlamında kullanılan 'Ağzına biber sürmek' söylemi ile akıllara gelen acı biber, bazılarının yemekten çekindiği vitamin deposu gıdalar arasında yer alıyor.

'SÜREKLİ SATIN ALAN MÜŞTERİLERİMİZ VAR'

Bazılarının damakta bıraktığı acı tat nedeniyle sofrasından eksik etmediği acı biber, pazar ve manav tezgahlarında da en fazla tercih edilen ürünler arasında. Manav işleten Şafak Çaylak, "Sürekli satın alan müşterilerimiz var. Acı biberin mutluluk verdiğini de söylüyorlar. Acı biberi severek tüketenler sık sık satın alıyor" dedi.

'STRES MEKANİZMASI DEVREYE GİRİYOR'

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu da acı biberin aşırı tüketiminin farklı rahatsızlıklara neden olabileceğine dikkati çekti. Manavoğlu, "Acı biberi yeterli ve dengeli bir şekilde tüketirsek hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok güzel etkileri var. Ancak her şeyde olduğu gibi acı biberde de fazla tüketimiyle vücutta ve psikolojik olarak ne yazık ki olumsuz travmalar yaşayabiliyoruz. Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin etkili bir madde. Acı biberi tükettiğimizde bu maddeyle birlikte hem ağzımızdaki hem de midemizdeki reseptörlere uyarı gidiyor. Bir stres mekanizması devreye giriyor bu acıyla beraber. Burada beyin uyarılara istinaden belli hormonları salgılıyor. Özellikle dopamin ve endorfin gibi bize mutluluk sağlayıcı hormonlar devreye giriyor. Bize aslında kısa süreli olarak bir mutluluk hissi düşünmemizi ve o moda girmemizi sağlayan bir hormon salgılanmasına sebep oluyor. Ancak biz bunu aşırı şekilde tükettiğimizde buradaki reseptörler, bu acıya karşılık biraz daha stres kısmına ve sinirliliğe hatta ilerleyen seviyelerde anksiyeteye kadar giden durumlara neden oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş