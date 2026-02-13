ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., geçmişteki zorlu bağımlılık süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bakan Kennedy, "mikroplardan korkmadığını" vurgularken, en karanlık dönemlerinde hijyen koşullarını nasıl hiçe saydığını anlattı.

"BENİM İÇİN ASIL TEHDİT MİKROPLAR DEĞİL BAĞIMLILIKTI"

Bakan Kennedy, katıldığı bir yayında yaklaşık 43 yıldır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürdüğünü hatırlattı. Pandemi döneminde bile destek toplantılarına katılmaya devam ettiğini belirten Kennedy, o dönemdeki önceliklerini şu sözlerle ifade etti:

"Ben mikroplardan korkmuyorum. Geçmişte, hijyenin zerresinin olmadığı tuvalet ortamlarında bile uyuşturucu madde kullanan biriydim. Eğer bu hastalığı yani bağımlılığı kontrol altında tutmazsam, bu beni öldürür. Bu yüzden benim için asıl mesele mikroplar değil, hayatta kalmaktı."

"İYİLEŞMİŞ BİR BAĞIMLI OLARAK SAĞLIK SİSTEMİNİN BAŞINDAYIM"

Şubat 2025'te Senato onayı alarak göreve başlayan RFK Jr., geçmişindeki bu zorlu süreci bir "zayıflık" değil, aksine ABD'deki madde bağımlılığı krizini anlamak için bir "tecrübe" olarak nitelendiriyor.

Bakan, kendi yaşadığı bu dibe vuruş hikayesinin, ülkedeki rehabilitasyon ve ruh sağlığı politikalarını şekillendirirken kendisine rehberlik edeceğini savunuyor.

Kennedy, bağışıklık sisteminin aşırı steril ortamlarda zayıfladığına dair görüşlerini savunurken, kendi geçmişini bir dayanıklılık örneği olarak sunuyor.

Bakan Kennedy ayrıca, aşıların güvenliğini sık sık sorgulayan ve bu konuda bilimsel olarak kanıtlanmamış iddialar ortaya atan bir figür.

ŞEFFAFLIK MI YOKSA TARTIŞMALI BİR ÜSLUP MU ?

Bakan'ın bu açık sözlülüğü Washington'da iki farklı görüşe neden oldu. Destekçileri, "ilk kez halktan biri gibi konuşan ve hatalarını gizlemeyen bir bakanımız var" derken; muhalifler, 1.8 trilyon dolar ile dünyanın en büyük sağlık bütçesini yöneten bir ismin bu tarz ifadeler kullanmasının "kamu sağlığı otoritesine" zarar verebileceğini iddia ediyor.