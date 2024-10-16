Üye Girişi
Haberler

A Kan Grubuna Sahip Kişilerde Erken Yaşta Felç Riski Artıyor

A Kan Grubuna Sahip Kişilerde Erken Yaşta Felç Riski Artıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırmalar, A kan grubuna sahip bireylerin 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının diğer kan gruplarına göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu. A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç riski arasında belirgin bir ilişki tespit edildi.

ARAŞTIRMALAR, A kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilerle karşılaştırıldığında 60 yaşından önce felç geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan kimyasal çeşitliliği tanımlar. En tanıdıkları arasında, birlikte AB olarak, ayrı ayrı A veya B olarak bulunabilen veya O olarak hiç bulunmayabilen A ve B olarak adlandırılanlar vardır.

2022 yılında yapılan bir çalışmada, genom araştırmacıları A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, yaklaşık 17 bin felçli kişi ve yaklaşık 600 bin felç geçirmemiş kişi kapsamında 48 genetik çalışmadan veri derledi. Çalışmadaki katılımcılar 18 ila 59 yaşları arasındaydı.

Yapılan araştırmaya göre, A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına sahip kişilere oranla yüzde 16 daha yüksek. Öte yandan, O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.

Maryland Üniversitesi'nden başyazar ve vasküler nörolog Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını hala bilmiyoruz. Fakat bunun muhtemelen kan pıhtılaşma faktörleri, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki proteinler ile ilgisi var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Eğitim Sağlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi? ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi? Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas final bölümü ne zaman, saat kaçta? Taş Kağıt Makas final bölümü izle! ''İsrail tehlikesi üzerimize yaklaşıyor'' ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı ne zaman yaptı? 05 nerenin plakası? 05 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.