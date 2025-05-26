Eskişehir'de mide ağrısı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye başvuran 9 yaşındaki kız çocuğunun midesinden saç yumağı çıkarıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran çocuğun mide ve bağırsak sisteminde yapılan endoskopik ve radyolojik incelemelerde büyük kitle tespit edildiği belirtildi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından gerçekleştirilen operasyonla, mideyi tamamen dolduran saç yumağının çıkarıldığı ve tıp literatüründe "bezoar" olarak bilinen kitlenin, genellikle uzun süreli saç veya yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu mide içinde birikerek oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Berkay Tekkanat, hastanın uzun süredir saç yutma alışkanlığı olduğunu belirlediklerini ve bu nedenle midede büyük bir kitle oluştuğunu bildirdi.

Tekkanat, bu tür durumların bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini belirterek, başarılı bir operasyonla bu kitleyi çıkardıklarını aktardı.

Op. Dr. İbrahim Yıldırım da özellikle çocuklarda bezoar oluşumunun nadir görüldüğünü ancak son yıllarda saç yeme alışkanlığının arttığını gözlemlediklerinin kaydetti.

Yıldırım, ailelerin bu tür davranışlara karşı dikkatli olması gerektiğini ve zamanında uzmana başvurmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.