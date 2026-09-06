Darende'de Kalp Krizi Geçiren 84 Yaşındaki Kadın Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 84 yaşındaki kadın hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren 84 yaşındaki D.Y. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

D.Y., sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla hava ambulansına alınarak Malatya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı