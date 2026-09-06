Haberler

Darende'de Kalp Krizi Geçiren 84 Yaşındaki Kadın Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi

Darende'de Kalp Krizi Geçiren 84 Yaşındaki Kadın Hava Ambulansıyla Malatya'ya Sevk Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 84 yaşındaki D.Y., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 84 yaşındaki kadın hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, kalp krizi geçiren 84 yaşındaki D.Y. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

D.Y., sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla hava ambulansına alınarak Malatya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu

Altınları alıp kaçan Özbek gelinden herkesi şaşkına çeviren hamle
Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak

Ulaştırma Bakanı duyurdu: İki il arası mesafe 20 dakika kısalacak
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu

Gökçek sakız çiğnediği görüntüler sonrası sessizliğini bozdu
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan

Rakam ilk kez açıklandı! İşte savaşın Türkiye'ye faturası
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu

Uçakta akılalmaz görüntü! Nedeni ekipleri haklı çıkaracak cinsten
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak