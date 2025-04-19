80 Yaşındaki Hastanın Böbreklerinden İki Kişiye Umut

NİĞDE'de beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 80 yaşındaki hastanın böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Hipertansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren ve ismi açıklanmayan 80 yaşındaki hasta, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, hastanın böbreklerini bağışladı. Hastadan alınan böbrekler, organ bekleyen 2 hastaya nakledilmek üzere ilgili hastanelere gönderildi.