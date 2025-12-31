73 Yaşındaki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı
Gercüş ilçesinde 73 yaşındaki Menafi Güneş, aniden rahatsızlanınca sağlık ekipleri 112 Acil'den yardım istedi. Kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu açan ekipler, hastayı hastaneye ulaştırdı. Ayrıca, başka bir köyde kar nedeniyle mahsur kalan ambulans da kurtarıldı.
Gercüş ilçesine bağlı Serin köyünde yaşayan Menafi Güneş'in (73) aniden rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak köye ulaştı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Güneş, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
AMBULANS MAHSUR KALDI, EKİPLER KURTARDI
Öte yandan, ilçeye bağlı Çiçekli köyünde gece geç saatlerde kar nedeniyle mahsur kalan ve içinde hasta bulunan ambulans, İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),