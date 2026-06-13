7 yaşındaki 'Sağlık elçisi' Doğa, farkındalık çalışmalarına katıldı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından 'sağlık elçisi' ilan edilen Doğa Tezer (7), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce Gazi Üniversitesi yerleşkesinde kurulan tütünle mücadele standında farkındalık çalışmalarına destek verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında merkezde bulunan Doğa Tezer ile tanışarak sohbet etti. Bakan Memişoğlu ile gerçekleştirdiği samimi diyalogla kamuoyunun dikkatini çeken Doğa Tezer, dedesinin sigara kullandığını söylerken, Bakan Memişoğlu da Doğa'yı sağlık elçisi ilan ederek, dedesini sigarayı bırakması konusunda teşvik etmesini istemişti. Doğa Tezer'in çağrısının ardından dedesi Hasan Yürekliaslan sigarayı bıraktı.

Doğa Tezer, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Gazi Üniversitesi'nde düzenlediği farkındalık etkinliğinde sağlık çalışanlarıyla birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Doğa, sigaranın zararlarına ilişkin bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Etkinlik kapsamında standı ziyaret eden vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılırken, Doğa da ölçüm sürecine eşlik ederek katılımcılarla sohbet etti ve dumansız yaşam konusunda farkındalık mesajları verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı