Haberler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından 'sağlık elçisi' ilan edilen Doğa Tezer, tütünle mücadele standında farkındalık çalışmalarına destek verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından 'sağlık elçisi' ilan edilen 7 yaşındaki Doğa Tezer, Ankara'da tütünle mücadele farkındalık etkinliğine katılarak sigaranın zararları konusunda bilgilendirme yaptı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından 'sağlık elçisi' ilan edilen Doğa Tezer (7), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce Gazi Üniversitesi yerleşkesinde kurulan tütünle mücadele standında farkındalık çalışmalarına destek verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında merkezde bulunan Doğa Tezer ile tanışarak sohbet etti. Bakan Memişoğlu ile gerçekleştirdiği samimi diyalogla kamuoyunun dikkatini çeken Doğa Tezer, dedesinin sigara kullandığını söylerken, Bakan Memişoğlu da Doğa'yı sağlık elçisi ilan ederek, dedesini sigarayı bırakması konusunda teşvik etmesini istemişti. Doğa Tezer'in çağrısının ardından dedesi Hasan Yürekliaslan sigarayı bıraktı.

Doğa Tezer, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Gazi Üniversitesi'nde düzenlediği farkındalık etkinliğinde sağlık çalışanlarıyla birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Doğa, sigaranın zararlarına ilişkin bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Etkinlik kapsamında standı ziyaret eden vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapılırken, Doğa da ölçüm sürecine eşlik ederek katılımcılarla sohbet etti ve dumansız yaşam konusunda farkındalık mesajları verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu