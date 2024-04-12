69 yaşındaki hastanın beyin ameliyatı genel anestezi olmadan gerçekleştirildi

ANKARA - 69 yaşındaki Hülya Budak, evinde yaşadığı kazanın ardından Medicana Ankara Hastanesi'nde 'Uyanık Kraniotomi' tekniği ile genel anestezi kullanılmadan sohbet eşliğinde ameliyat edildi.

Evinde yaşadığı kaza sonucu düşerek kafa travması geçiren 69 yaşındaki Hülya Budak, Medicana Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Budak'ın beyin zarıyla beyni arasında kanama tespit edildi. 69 yaşındaki hasta için ameliyat olması gerektiğine karar veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halil Can Küçükyıldız, hastanın yaşı ve daha önce geçirdiği hastalıklar nedeniyle operasyonun genel anestezi olmadan yapılmasını önerdi. Tavsiye üzerinde lokal anestezi yapılan 69 yaşındaki Hülya Budak, 'Uyanık Kraniotomi' tekniğiyle 'güle oynaya' sağlığına kavuştu.

"Sohbet ederek beni ameliyat etti"

Yere düştükten sonra kızının kendisini Medicana Ankara Hastanesi'ne getirdiğini dile getiren Budak, "Konuştuk, doktor sabaha ameliyat dedi. Biz de kabul ettik, hemen bir gün sonra da beni ayağa kaldırdı. 'Hülya teyze nasılsın?' diye sohbet ederek beni ameliyat etti. Ameliyat sırasında başıma bir şeyler yapıldığını duyuyordum, hissediyordum ama acı yoktu. Doktorların 'şunu ver bunu ver' demesini duyarak ameliyat oldum" ifadelerini kullandı.

"Ameliyatı genel anestezi vermeden 40 dakikalık bir işlemle gerçekleştirdik"

Medicana Ankara Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Küçükyıldız ise ameliyat sürecini şu şekilde anlattı:

"Kafa travması geçirmiş olan hastamız, travma sonrasında da çeşitli kafa içi basınç artışı bulgularına sebep olan bir kanamadan şikayetçiydi. Bu tarz kanamalar travmanın hemen akabinde ortaya çıkmayıp ilerleyen süreçte bulgular ve şikayetler yaratabiliyor. Hastalar bize bu dönemde başvurabiliyor. Biz de hastamızın beyin zarıyla beyni arasında bu görüntüye uygun bir kanama tespit ettik ve kanamanın boşaltılmasını, kanamaya neden olan yapıların da kontrol edilmesini planladık. Bu cerrahiyi hastamıza genel anestezi vermeden tamamen uyanık bir şekilde hastamızla sohbet ederek yaklaşık 40 dakikalık bir işlemle gerçekleştirdik. Sonrasında da aynı gün içerisinde hastamızın servis takiplerine devam etmeye başladık. Taburculuğunu planlıyoruz. Hastamız hülya hanımın da uyumuyla bu süreci iyi bir şekilde gerçekleştirdik."

Doç. Dr. Küçükyıldız, özellikle kafa travması geçirenler, kan sulandırıcı ilaç kullanımı olan bireyler ve ileri yaşla birlikte beyin atrofisi (beyin dokusunun küçülmesi) gözlemlenen hastalar için uyarılarda bulundu. Bu gruplardaki kişilerin, travma sonrası ortaya çıkabilecek belirtilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Küçükyıldız, özellikle travmadan birkaç hafta sonra yoğun baş ağrıları, görme bulanıklığı, uzuvlarda uyuşma veya hareket kaybı, dengesizlik gibi şikayetler geliştirmesi durumunda, belirtileri ciddiye almaları ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği belirtti.