Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılara ambulans helikopter de destek verdi ve hastanelere sevk edildi.

6 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ambulans helikopter desteği

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 6 ölü ve 23 yaralının olduğu otobüs kazasında yaralılar için ambulans helikopter de destek verdi.

Çevre il ve ilçelerdeki ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların bazıları da Sarıkamış-Horasan karayoluna inen sağlık helikopteriyle hastanelere sevk edildi.