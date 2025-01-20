5 Aylık Bebek İçin Ambulans Helikopter Seferberliği
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavi gören 5 aylık bebek, ileriki tetkik ve tedavi amacıyla ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Ambulans helikopter 5 aylık bebek için Elazığ'a havalandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçe hastanesinde tedavi gören 5 aylık bebek ambulans helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde takibi yapılan 5 aylık bebeğin ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'na yapılan talep ile 5 aylık bebek ambulans helikopter ile Elazığ'a sevk edildi.
5 aylık hasta bebeğin Elazığ'da tedavisine başlandı.