Günde 1 bardağı kansere davetiye çıkarıyor! 45 yaş üstü kadınların karaciğerini mahvediyor

Kadınların menopoz dönemindeki içecek alışkanlıklarını araştıran bir çalışmadan çıkan çalışmalar şoke etti. Günde en az 1 bardak şekerli içecek tüketmek karaciğer hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Katılımcıların karaciğer kanserine yakalanma oranında sıçrama kaydedildi. Araştırma sırasında 207 kadın karaciğer kanserine yakalandı.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, menopoz döneminde günde 1 bardak şekerli içecek tüketen kadınların karaciğer kanserine yakalanma oranının yükseldiği ortaya kondu.

"Jama" isimli bir sağlık dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, ayda en fazla 3 bardak şekerli içecek tüketenlere kıyasla, günde en az 1 bardak şekerli içecek tüketen menopoz dönemindeki kadınların kronik karaciğer hastalıklarına ve karaciğer kanserine yakalanma riski daha yüksek.

30 YIL ARAŞTIRILDI

Kadınların alkolsüz şekerli içecek tüketim alışkanlıkları ile alkole bağlı olmayan karaciğer hastalıkları arasındaki ilişkinin irdelendiği araştırma 40 tıp merkezinden alınan verilerle yapıldı. Araştırmaya 1993-1998 döneminde kaydolan, yaşları 50 ila 79 arasında değişen ve menopoza girmiş 98 bin 786 kadın katıldı. Kadınların sağlık öyküleri Mart 2020'ye kadar takip edildi.

207 KADIN KANSERE YAKALANDI

Araştırmaya meyve suları dahil edilmezken yapay tatlandırıcılı ya da şekerli alkolsüz içecek kullanımlarıyla karaciğer sağlıklarına ilişkin veriler toplandı .

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, araştırma sırasında 207 kadının karaciğer kanserine yakalandığı tespit edildi. 148 kadın ise kronik karaciğer hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetti.

Araştırmanın sağlık açısından çarpıcı sonuçları dikkat çekti. Ayda 3 bardak ya da daha az şekerli içecek tüketenlere kıyasla günde en az 1 bardak şekerli içecek tüketen kadınların karaciğer kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu görüldü.

Elde edilen bulgulara göre, her gün şekerli içecek tüketen katılımcıların karaciğer kanserine yakalanma riskinin 100 binde 10,3'ten 100 binde 18,0'a çıktığı saptandı. Kronik karaciğer hastalıklarına bağlı ölümlerde 100 binde 7,1 oranından 100 binde 17,7'ye sıçrama tespit edildi.

Yapay tatlandırıcılı içecek tüketen katılımcılarda ise karaciğer hastalığına yakalanma riskinde dikkate değer bir artış kaydedilmedi.

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