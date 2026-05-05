4 Aylıkken Sinir Sistemi Kanseri Teşhisi Konulan Dolunay, Jimnastikte Türkiye Kupaları Kazanarak Gurur Kaynağı Oldu

İSTANBUL'da dünyaya gelen ve henüz 4 aylıkken sinir sistemi kanseri (nöroblastom) tanısı alan Dolunay Elmacı (10), tedavi sürecini geride bırakıp jimnastikte kazandığı Türkiye kupaları ve madalyalar ile gurur kaynağı oldu. Kanser teşhisi sonrası yaşadıklarını 'Dolunay Bebek: Bir Nöroblastom Öyküsü' adlı sayfada paylaşan Elmacı ailesi, 10 bin takipçiye ulaşarak dev bir umut ağı kurdu. Dolunay Elmacı, "Korkmayın, başarmak zor değil. Kanser bir engel değil" dedi.

Aydın'da yaşayan Narin Zafertepe (44), 29 Aralık 2016'da 'Dolunay' adını verdiği ikinci çocuğunu kucağına aldı. Doğuştan anomalisi olan, tek gözü renkli ve başının yarısı kepekli olan Dolunay bebeğe doktorlar tanı koyamayıp, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirdi. Burada 4 aylıkken Dolunay Elmacı'ya nöroblastom teşhisi konuldu. Tedavisi bir yıl süren Elmacı, uzun süren takip sonucunda kanseri yendi. 4 yaşındayken jimnastik ile tanışan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Dolunay Elmacı, kazandığı kupa ve madalyalarla ailesinin gururu oldu. Oğlu Rüzgar Elmacı'nın (15) ardından ikinci çocuğu Dolunay'ı kucağına aldığını belirten Narin Zafertepe, "Kızım 4 aylıkken tanı aldı. Çok zor süreçlerden geçtik ama doktorların yaklaşımı çok önemli. Tedavimiz iyi geçti, kızımız iyileşti. Artık MR süreçlerimiz de bitti" diye konuştu.

10 BİN TAKİPÇİYE REHBER OLUYOR

Kızı 6 aylıkken, bu hastalıkla mücadele eden diğer ailelere rehber olmak için sosyal medya sayfası açtıklarını belirten Zafertepe, "Hastalık sürecinde eşim, 'Biz neşeyle iyileştireceğiz kızımızı' diye bir yazı yazmıştı, sosyal medyada çok paylaşıldı. Biz de deneyimlerimizi aktarmak için 'Dolunay Bebek: Bir Nöroblastom Öyküsü' sayfasını açtık. Bugün sayfamızda 10 bin takipçimiz var. Türkiye'nin her yerinden yeni tanı alan anneler bana ulaştı. Ben de onlarla tecrübelerimi paylaştım çünkü eşekten düşenin halini eşekten düşen anlıyor. Eskiden kanser yaşlı hastalığı gibi görülürdü ama tıp çok ilerledi. Doktorumuz bize 'Sizinki grip gibi geçti' dedi. Şimdi çok mutluyuz; Dolunay resim yapıyor, enstrüman çalıyor, birlikte jimnastik yarışmalarına gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEŞHİS ALACAK AİLELERE REHBER OLSUN DİYE KURDUK'

Baba Ozan Elmacı (44), dijital dünyadaki bu platformun aileler için önemine dikkat çekip "Çocuk kanserlerinde durum karmaşık. Yenidoğan bebek bakımıyla hastalığın zorlukları birleşiyor. Dolunay 6 aylıkken kemoterapiye başladı. Anne-babayı yönlendiren bir el kitabı yok ne yazık ki. Sayfayı, bizden sonra teşhis alacak ailelere rehber olsun diye kurduk. Bu noktada ailelerin dayanışması ve yalnız hissetmemesi çok önemli. 10 bin kişilik bu toplulukta herkes birbirine destek oluyor. Anne-baba moralini yüksek tutmalı; siz gülerseniz çocuk da gülüyor" dedi.

'KANSER BİR ENGEL DEĞİL'

Kazandığı madalyalarla azmini kanıtlayan Dolunay Elmacı da şöyle konuştu:

"10 yaşındayım, kanseri atlattım. Çok bir şey hatırlamıyorum ama kolay geçti gibi geliyor. Çocuklara ve annelere şunu söyleyebilirim: Korkmayın, başarmak zor değil. Kanser bir engel değil. Küçükken çok hareketliymişim, borulara tırmanıyormuşum. Doktorlar izin verince annem beni jimnastiğe verdi. Şimdi performans grubundayım. Okuldan çıkınca direkt jimnastiğe gidiyoruz. Ödevlerimi hafta sonu yapıyorum ama kazandığım kupalar ve madalyalar için buna değer. Büyüyünce dünya ve Türkiye şampiyonalarına gitmek istiyorum."

DOKTORU: BİR MADALYASINI BANA GETİRDİ

Dolunay'ın tedavisini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yürüten Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nur Olgun, Dolunay'ın bu hastalıktan tamamen kurtulduğunu belirtti. Onun ileride çok başarılı bir sporcu olacağına inandığını anlatan Prof. Dr. Olgun, "Dolunay 6 aylıkken göz kapağının düşük olmasıyla bize geldi. MR çekildi ve kitle saptandı. Tanı nöroblastomdu. Aile çok bilinçliydi ve çok şükür Dolunay'ı kurtardık. Şimdi Türkiye kupalarında madalyaları var. Hatta bir madalyayı benim için almış, o da benim odamda en güzel yerde duruyor. Anne çok akıllı; süreci ona o kadar güzel anlatmış ki, Dolunay hatırlamadığı halde herkese örnek olacak cümleler kuruyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı