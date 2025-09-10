4,5 Aylık Bebek Ambulans Uçakla Hacettepe'ye Sevk Edildi

TOKAT'ta doğuştan kalp damar rahatsızlığı bulunan 4,5 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde doğuştan kalp damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 4,5 aylık bebek için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bebeğin, ileri seviye tetkik ve tedavisinin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ambulans uçak tahsis edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nden ambulansla alınan bebek, Tokat Havaalanı'na götürülerek sağlık ekiplerinin gözetiminde uçağa bindirildi. Ailesiyle birlikte Ankara'ya doğru yola çıkan bebeğin durumunun stabil olduğu öğrenildi.