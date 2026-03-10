3 Yaşındaki DMD Hastası Yusuf İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı
Hatay'da yaşayan 3 yaşındaki Yusuf Çetin'e Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konuldu. Kasları zamanla eriten bu genetik hastalığa karşı mücadele eden minik Yusuf'un tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Maliyeti milyonlarca lirayı bulan tedavi için destek olmak isteyenler, kampanya bilgilerine @dmdyusufcetin Instagram hesabı üzerinden ulaşabiliyor.
Hatay'da yaşayan 2022 doğumlu Yusuf Çetin, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor. Kasların zamanla erimesine neden olan bu genetik hastalık, tedavi edilmediğinde çocukların yürüme yetisini kaybetmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
ZAMANA KARŞI MÜCADELE
Henüz üç yaşındaki Yusuf için tedaviye ulaşmak büyük önem taşıyor. Ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için yoğun çaba gösteriyor.
TEDAVİ MALİYETİ MİLYONLARI BULUYOR
Yusuf'un babasının Hatay'da görev yapan bir uzman çavuş olduğu öğrenilirken, DMD hastalığında umut olarak görülen gen tedavisinin maliyetinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtiliyor.
VALİLİK ONAYLI KAMPANYA
Minik Yusuf'un tedavisine destek sağlamak amacıyla valilik izniyle bir yardım kampanyası başlatıldı.
DESTEK OLMAK İSTEYENLER İÇİN
Yusuf'un tedavisine katkıda bulunmak isteyenler kampanya bilgilerine şu kanallardan ulaşabiliyor:
Instagram: @dmdyusufcetin
IBAN: TR09 0001 0012 4288 4755 3650 03
Alıcı: Fatoş Çetin
Açıklama: Yusuf
Faaliyet No: 31.2025.3731