28 Haftalık Bebek Ambulans Helikopterle Elazığ'a Sevk Edildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 28 haftalıkken doğan 52 günlük Umut D., solumum yetmezliği ve apne rahatsızlığı üzerine ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Silopi ilçesinde 28 haftalıkken dünyaya gelen Umut bebek, solumum yetmezliği ve apne şikayetiyle fenalaşınca, ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Umut bebeğin ileri tektik ve tedavisi için, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevki istendi. İl Sağlık Müdürlüğü Kontrol Komuta Merkezi ile yapılan görüşme sonrası Umut bebek, ambulans helikopterle Silopi Devlet Hastanesi'nden alınarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.