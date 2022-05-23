23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi vefat etti - Haberler

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 123 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 922 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 115 oldu.

YARINKİ VAKA SAYILARI KRİTİK

Türkiye'de günün koronavirüs verileri açıklanırken vaka sayılarının dün olduğu gibi bugün de 1000'in altında olması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak." dedi. Buna göre vaka sayıları yarın da 1000'in altında gerçekleşirse maske zorunluluğu tamamen kaldırılacak.

23 Mayıs koronavirüs verileri

DÜN VAKA SAYISI 905 OLARAK KAYDA GEÇTİ

Türkiye'de 22 Mayıs'ta 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.