22 yıl boyunca kalçasındaki termometreyle yaşadı

22 yıl boyunca kalçasındaki termometreyle yaşadı
Çin'de yaşayan bir kadın, 22 yıl boyunca kalçasında kırık bir termometre parçasıyla yaşamını sürdürdü. Korkunç gerçek kadının bir bisiklet kazasında yaralanması ve sonrasında yapılan muayeneyle ortaya çıktı.

İlkokul yıllarında yaşanan bir kaza sonucu, yaklaşık 2 santimetre uzunluğundaki cam parçası bir kadının kalçasına saplandı. O dönem yapılan muayenelerde parçanın çıkarıldığı düşünülse de, camın şeffaf yapısı nedeniyle röntgenlerde fark edilmedi.

PELVİSİN ARKASINA SAPLANMIŞ

Aradan geçen yıllar boyunca hiçbir belirti göstermeyen yabancı cisim, kadının bisiklet kazası sonrası yapılan 3 boyutlu BT taramasında tesadüfen ortaya çıktı. Görüntülerde, kırık termometre parçasının pelvisin arkasına saplandığı açıkça görüldü.

"CIVA BULUNMAMASI BÜYÜK ŞANS"

Uzmanlar, parçanın içinde cıva bulunmamasının büyük bir şans olduğunu vurguladı. Cıva sızması yaşanmış olsaydı, ciddi zehirlenme ve hayati riskler söz konusu olabilirdi. 22 yıl sonra fark edilen cam parçası başarılı bir operasyonla çıkarılırken, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

