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BBC

Gizli hamilelik: 'Hiç mantıklı değildi, doğaüstü bir durum gibiydi'

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21 yaşındaki Tawana, hamile olduğunu öğrenene kadar gizlice hamile kaldı. Bu nadir durum, siyah kadınlar arasında daha yaygın olabilir. Tawana, hamilelik sonrası depresyonla mücadele ediyor ve diğer genç annelere destek olmak için sosyal medyada bir video paylaştı.

21 yaşında bir bebek sahibi olmak Tawana'nın planları arasında değildi.

Parti yapıyor, eğleniyor ve kendi deyimiyle, "çılgın bir hayat" yaşıyordu.

Ta ki bir gün bayılıp hastaneye kaldırılana kadar.

Başına ne geldiği hakkında hiçbir fikri yoktu.

Yapılan tetkikler dört hafta içinde bebek sahibi olacağını gösterdi.

BBC'nin Reliable Sauce isimli podcastına konuşan Tawana, haberi duyduğunda "panik atak" yaşadığını söylüyor.

Haber aklını başından almıştı:

"Birisinin, 'evet, hayatını toparlamak için dört haftan var' dediğini düşünün" diyerek hissettiği endişeyi açıklıyor.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra doktorlar Tawana'ya, MR'dan önce hamilelik testi yapmasını tavsiye etti.

Ancak genç kadın bu tavsiyeyi gülünç bularak görmezden geldi.

Deri altına yerleştirilmiş bir doğum kontrol implantı vardı ve hamile olduğuna dair de hiçbir belirti göstermemişti.

Test negatif çıktığında Tawana haklılığına daha da ikna oldu.

Ancak hamilelik ihtimalinin güçlü olduğunu düşünen bir hemşire, onu ultrasona ikna etmesi için doktoruyla konuştu.

Doğan çocuğunun babası Emmanuel, hamilelik haberini aldığında inanamadığını anlatıyor.

"Hiç mantıklı değildi. Doğaüstü bir durum gibiydi" diyor.

Kusma ve karın şişliği gibi belirgin hamilelik işaretlerinin herhangi biri olmadan bir bebeğe sahip olmak, gizli hamilelik olarak adlandırılıyor.

Bu nadir bir durum ancak doktorları Tawana'ya, siyahlar arasında gizli hamileliğin daha yaygın olduğunu anlattı:

"Bana, bunun kalça ve kemik yapımız yüzünden olabildiği söylendi. Bebek dışa doğru büyümüyor, içe doğru büyüyor. Ters doğuma da bizde daha sık rastlanıyor.

"Dolayısıyla doğum zamanım geldiğinde en büyük endişem onun ters olup olmayacağıydı."

Gizli hamilelik vakalarına ilişkin veriler henüz mevcut olmasa da, Londra'daki South Bank Üniversitesi'nden Alison Leary, etnik azınlıkların hamileliklerinde farklılıklar görülme ihtimalinin daha fazla olduğuna işaret ediyor.

BBC Newsbeat'e konuşan Leary, özellikle siyah kadınların, hamilelikte ve doğumda daha fazla sorun yaşayabildiğini gösteren çalışmalar olduğunu söylüyor.

Alison Leary, yalnızca gizli hamilelik vakalarına eğilen daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de aktarıyor:

"Az sayıda insanı etkileyen bir durum olsa da çok önemli bir konu çünkü hamilelikte ve doğuma yakın iyi bakıma erişiminiz olmazsa, doğumda kötü sonuçlarla karşılaşma olasılığınız daha yüksek."

Hamileliğinin ona söylenmesinden tam dört hafta dört gün sonra Tawana, River'ı kucağına aldı.

Genç anne, doğum sonrası depresyonuyla mücadele ettiğini ve bu kadar kısa sürede anne olma konusunda tavsiye bulmak için TikTok'a yöneldiğini söylüyor.

Ancak önce ABD'de benzer bir durum yaşamış bir kadın dışında kimseyi bulamadığını belirtiyor.

"Gerçekten derin bir depresyona girdim çünkü sanki kimsenin bana verecek tavsiyesi yoktu.

"Kimse bunun hakkında konuşmuyordu. Sonra sanırım 100 kadar izlenen bir videoda bu konuda konuşan bir kadın gördüm. Kelimenin tam anlamıyla bana akıl veren tek kişi oydu.

Tawana daha sonra bu benzersiz deneyimi sosyal medyada bir videoyla paylaşmaya karar verdi.

Bu paylaşım o zamandan beri neredeyse 400 bin kez beğenildi.

Ayrıca diğer annelerle konuştuğu bir podcast da başlattı.

Hikayesini paylaştığını söyleyen Tawana, bunun hamile olduklarını son dakikada öğrenen genç annelere destek olmasını umduğunu söylüyor.

Kendi durumunda o annesinden maddi yardım alabildi ancak başkalarının o kadar şanslı olmayabileceğini de biliyor.

İsteği bu durumdaki kadınlara yardımcı olacak bir hayır kurumu kurulması.

Gizli hamilelik nedir?

Kaynak: Helen Cheyne, Stirling Üniversitesi'nde ebelik profesörü

BBC

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