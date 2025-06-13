17 Yaşındaki Hasta Helikopter Ambulansla Ağrı'ya Sevk Edildi

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İlaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, ritim bozukluğu gelişmesi üzerine helikopter ambulansla Ağrı'ya sevk edildi. Hasta, Hakkari'den ambulans helikopterle Ağrı'daki çocuk yoğun bakım ünitesine nakledildi.

17 yaşındaki hasta helikopter ambulansla Ağrı'ya sevk edildi

AĞRI - İlaç zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, gelişen ritim bozukluğu sonrası helikopter ambulansla Ağrı'daki yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki genç hasta, ilaç zehirlenmesi şüphesiyle Derecik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın izleminde ritim bozukluğu gelişmesi üzerine durum kritik değerlendirildi. Hızlı müdahale ve ileri tetkik ihtiyacı doğrultusunda helikopter ambulans devreye girdi. Hasta, Hakkari'den havalanan ambulans helikopterle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi. Burada uzman ekiplerce tedavisine başlanan hastanın durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Sağlık
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