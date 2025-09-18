15 Yaşındaki Asude, Lösemiyi Yenerek Aşçılık Hayalini Gerçekleştiriyor

ANTALYA'da Asude Sultan Çinar (15), 3 yıl önce yakalandığı lösemiyi yenerek hayata tutundu. 'Motivasyon en iyi ilaçtır' diyen Çinar, aşçılık hayalini gerçekleştirmek için mutfağa adım attı.

Kentte yaşamını sürdüren Asude Sultan Çinar'ın lösemi süreci, 2022 yılının Aralık ayında başladı. Çinar, o dönemde bademcik şişliği ve lenflerde büyüme şikayetiyle birçok doktora başvurdu. Kesin teşhis ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konuldu. Doktorunun yönlendirmesiyle hastaneye yatırılan Asude Sultan Çinar'a, ertesi gün kemik iliği kontrolleri sonrasında lösemi teşhisi konuldu. Gördüğü tedavilerin ardından 2024 Temmuz ayında sağlığına kavuşan Çinar, hayali olan aşçılık mesleğinde kendini geliştirmeye devam ediyor.

Hastalığın ilk günlerinde yaşadıklarını anlatan Çinar, "Doktorum bana, 'Motivasyon en iyi ilaçtır' dedi. Ailem de sürekli yanımdaydı. İlk başlarda saçımı kaybetmekten çekiniyordum ama zamanla bu durumu kabullendim. Tedavi sürecinde kemoterapi, ışın tedavisi ve birçok ağır ilaç aldım. Yan etkiler beni çok zorladı ama pes etmedim" diye konuştu.

'LÖSEV BANA UMUT OLDU'

Tedavi sürecinde LÖSEV'in desteğini hissettiğini aktaran Çinar, "LÖSEV'in ne kadar büyük bir vakıf olduğunu o zaman anladım. Hastanede ziyaret ettiler, hediyeler getirdiler, etkinlikler yaptılar. Bizi motive ettiler. Hem maddi hem manevi yanımızda oldular. Bu süreçte yalnız olmadığımı hissettim" dedi.

'İYİ BİR AŞÇI OLMAK İSTİYORUM'

Sağlığına kavuştuktan sonra hayallerine yönelen Asude Sultan Çinar, asıl tutkusu olan mutfakta karar kıldı. 2025'in başında bir restoranda staja başlayan Çinar, aşçılıkta ilerlemek istediğini aktardı. Çinar, "Yemek yapmayı çok seviyorum. İnsanlar da yemeklerimi beğeniyor. İyi bir aşçı olup yurt dışında kendi restoranımı açmak istiyorum. Çalıştığım yerde de bana çok destek oluyorlar" diye konuştu.

'BU HASTALIĞIN SONUNDA MUTLULUK VAR'

Lösemi tedavisi gören çocuklara da seslenen Çinar, "Motivasyonunuzu koruyun, sakın moralinizi bozmayın. Gerçekten motivasyon en iyi ilaç. Bu hastalığın sonunda mutluluk var. Ben eskisinden daha mutlu bir hayat yaşıyorum. Kimse bu hastalığa yakalanmasın ama olanlar da umudunu kaybetmesin" dedi.