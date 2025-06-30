15 Yaş Üstü Kedilerin %80'inde Böbrek Hastalığı Görülüyor - Uzmanlar Uyarıyor

Kedi sahiplerini endişeye düşüren yeni araştırma sonuçları ortaya çıktı. Cornell Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin açıkladığı verilere göre, 15 yaş üstü kedilerin %80'inde kronik böbrek hastalığı tespit ediliyor.

Sessiz Sorun: Kronik Böbrek Hastalığı

Kronik böbrek hastalığı, kedilerde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olmasına rağmen, erken belirtileri genellikle fark edilmiyor. Cornell Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu hastalık 10 yaş üstü kedilerin %40'ını, 15 yaş üstü kedilerin ise %80'ini etkiliyor.

"Kedilerin böbrek fonksiyonlarının yaklaşık %75'ini kaybettiği ana kadar belirgin semptomlar görülmeyebilir" diyen uzmanlar, bu durumun hastalığın geç teşhis edilmesine neden olduğunu belirtiyor.

Susuzluk: Kök Sebeplerden Biri

Veteriner hekimlerin üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri, kedilerin doğası gereği az su içme eğiliminde olması. Bu durum, özellikle kuru mama ile beslenen kedilerde kronik susuzluk problemine yol açıyor.

Dr. Heather Berst'in açıklamalarına göre: "Ev kedilerimiz çöl sakinlerinin soyundan geliyor ve su içme onların öncelik listesinde değil. Kedinin hidrasyon durumunu korumak genel sağlık açısından daha iyi olduğu anlamına gelir, sistit, idrar kristalleri, böbrek sorunları ve daha fazlasının şansını düşürür."

Plastik Kapların Gizli Tehlikeleri

Uzmanlar, geleneksel plastik su kaplarının da önemli riskler taşıdığını vurguluyor. Plastik yüzeyler zamanla çiziliyor ve bu çizikler bakteri üremesi için ideal ortam yaratıyor. Ayrıca, plastik kapların kedilerde çene aknesi yapabileceği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Uzmanların Önerisi: Paslanmaz Çelik

Veteriner hekimler, kedi su kapları için paslanmaz çelik materyali öneriyor. Dr. Berst: "Plastik çizilebilir ve çizikler bakteri barındırabilir. Paslanmaz çelik ve seramik genellikle daha iyi seçeneklerdir ve temizlemesi daha kolaydır" diyor.

Akan Su: Doğal İçgüdülere Hitap Ediyor

Kediler doğada akan sudan içmeyi tercih ederler. Durgun su, doğada bakterilerle dolu olma ihtimali yüksek olduğu için kediler bunu içgüdüsel olarak bilirler. Bu nedenle akan su sağlayan çeşmeler, kedileri daha fazla su içmeye teşvik ediyor.

Çözüm: Güvenli Su Çeşmeleri

Bu sorunun çözümü için paslanmaz çelik kedi su çeşmeleri önemli bir alternatif sunuyor. Catrevi Paslanmaz Çelik Su Çeşmesi gibi modeller, hem hijyenik hem de kedilerin doğal içgüdülerine hitap eden bir çözüm sunuyor.

Bu tür ürünler:

Bakteriyal birikimi önlüyor

Çene aknesi riskini ortadan kaldırıyor

Kedileri daha fazla su içmeye teşvik ediyor

Kolay temizleniyor ve uzun ömürlü

Erken Önlem Alın

Cornell Üniversitesi uzmanları, 7 yaş üstü tüm kedilerin yıllık "yaşlı taraması" yaptırmasını öneriyor. Böbrek hastalığının erken teşhisi, kedilerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabiliyor.

Kaynaklar:

Cornell University College of Veterinary Medicine

VCA Animal Hospitals

Zoetis Petcare

American Veterinary Medical Association

Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Kedinizin sağlığı hakkında endişeleriniz varsa veteriner hekiminize başvurunuz.