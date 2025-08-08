12 Yaşındaki Çocuk Kalp Deliklerinden Kurtuldu

Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Polikliniği'ne ailesiyle müracaat eden ve yapılan tetkikleri sonucunda kalbinde delik olduğu belirlenen 12 yaşındaki hasta, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Kütahya Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 12 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın ailesiyle birlikte çocuk kardiyoloji polikliniğine müracaat ettiği, yapılan ekokardiyografi ve tetkikleri sonucunda çocuk hastada atrial septal defekt (kalbin üst odacıklarında delik oluşması) tanısı olduğunun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kütahya Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Sarı, yapılan işlemle ilgili şunları kaydetti:

"Kabinde delik olan çocuk hastamıza, Erişkin Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Şen ve Doktor Öğretim Üyesi Halil İbrahim Durmuş'un desteğiyle transkateter kapatma yöntemini uygulamaya karar verdik. Kütahya Şehir Hastanemizde ilk kez yapılan bu işlemin başarıyla gerçekleştirilmesi, hem hasta ve aile hem de bizim için moral kaynağı oldu. Emeği geçen uzman hekimlerimize ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Söz konusu rahatsızlığın çocuklarda en sık görülen hastalıklarından biri olduğunu, bu hastalıkların küçük boyutta olanlarının çocuklara zarar vermediğini ve büyük bir kısmının erken dönemde kendiliğinden kapandığını aktaran Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sarı, "Zamanla çocuklarda kalp yetmezliğine sebep olabilir. Biz de çocuk hastamıza transkateter kapatma yöntemini uyguladık." ifadelerini kullandı.