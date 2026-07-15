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100 yaşındaki hasta kalça kırığı ameliyatının ardından yeniden yürüdü

100 yaşındaki hasta kalça kırığı ameliyatının ardından yeniden yürüdü
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Bayburt Devlet Hastanesi'nde sol uyluk kemiği kırığı nedeniyle ameliyat edilen 100 yaşındaki kadın hasta, operasyonun ardından ilk gün ayağa kaldırılarak yürütüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde düşmeye bağlı sol uyluk kemiği (femur) kırığı nedeniyle ameliyat edilen 100 yaşındaki kadın hasta, operasyonun ardından ilk gün ayağa kaldırılarak yürütüldü.

Ortopedi Polikliniğine başvuran hastanın yapılan muayene ve tetkiklerinde sol uyluk kemiğinde kırık tespit edildi. Ameliyata alınan hasta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ünal Saraç tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından servise alındı.

Ameliyat sonrası ilk gün sağlık ekibinin desteğiyle ayağa kaldırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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