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10'uncu Evcil Hayvan Kongresi ICABGEH-26, MSKÜ ev sahipliğinde Muğla'da başladı

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10'uncu Evcil Hayvan Kongresi ICABGEH-26, MSKÜ ev sahipliğinde Muğla'da başladı
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ICABGEH-26'nın 10'uncusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde Muğla'da başladı. Üç gün sürecek kongrede 160 katılımla online ve yüz yüze sunumlar gerçekleştirildi; ana tema hayvan besleme, su ürünleri yetiştiriciliği, arıcılık ve veteriner bilimleri.

Evcil hayvan yetiştiriciliği, genetiği ve hayvancılık alanındaki en prestijli uluslararası buluşmalardan biri olan Evcil Hayvan Yetiştiriciliği, Genetiği ve Hayvancılık Kongresi'nin (ICABGEH-26) 10'uncusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan kongrenin açılış töreninde, Kongre Başkanı Prof. Dr. Hasan Önder, Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Artay Yağcı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar konuşma gerçekleştirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi başta olmak üzere; On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Szeged Üniversitesi (Macaristan) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle yapılan kongrenin bu yılki ana teması 'Hayvan Besleme, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Arıcılık ve Veteriner Bilimleri' olarak belirlendi. Kongrede, alanında uzman yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen ve araştırmacı bir araya geldi.

Dünya çapında uzman isimler Muğla'da

Kongrenin davetli konuşmacıları arasında; Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeynel Cebeci, Kırıkkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kürşat Azkur, Portekiz Viana do Castelo Politeknik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Jose Pedro Araujo yer aldı.

Davetli ana konuşmacılar arasında ise, Dr. Sahah Nawaz-University of Surrey (İngiltere) ve Dr. Tayfun Dikmen - University of Liverpool (İngiltere) yer aldı. Kongrede, evcil hayvan ıslahı, genetik kaynakların korunması, sürdürülebilir hayvancılık, hayvan beslemede yeni yaklaşımlar, su ürünleri ve arıcılıkta inovatif uygulamalar ile veteriner bilimlerde toplam 160 katılımla online ve yüz yüze sunumlar gerçekleştirildi.

Üç gün sürecek kongre, bilim dünyası için önemli bir bilgi paylaşım ve iş birliği platformu olmayı hedefliyor. 22 Eylül 2026 tarihinde başlayan kongre 24 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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