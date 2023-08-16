1 yaşındaki çocuğa akrep soktu, yoğun bakımda tedaviye alındı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde akrebin soktuğu 1 yaşındaki Mehmet Ali Y., kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyanıp ağlamaya başlayan 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi kontrol eden annesi, akrep soktuğunu fark etti. Aile, bebeği hemen Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ali bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Ali Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.