İnegöl'de 1 yaşındaki bebek fıstık yuttu, hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki Muhammed K.'nin akciğerine, yerde bulup ağzına attığı fıstık kaçtı. Hastaneye kaldırılan bebek, tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre Sokak'ta bulunan evlerinde oynayan Muhammed K. isimli bebek, yerde bulduğu fıstığı ağzına attı. Fıstık Muhammed K.'nin akciğeri kaçarken, bir yandan da nefes darlığı yaşamaya başladı. Ailesinin durumu fark etmesiyle özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed K., tedavi altına alındı. Muhammed K. daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.