Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama
Haberler » Magazin » Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama - Magazin

Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama

Geçtiğimiz ay Hazer Amani ile evlenen ve hamile olduğu konuşulan şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından Ankara'da vereceği konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

15.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:41
Sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal eden Sıla'dan flaş açıklama

Ünlü şarkıcı Gençoğlu, geçtiğimiz ay aşk yaşadığı şef ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde 2 aylık hamile olduğu iddia edilen Sıla, rahatsızlandığı için 'da vereceği konseri iptal etti.

'Bir anda yığıldım'

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak sahneye çıkamayacağını söyleyen Sıla, "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşamüstüne kadar bekledik, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile. Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız. Her daim sıhhatle" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler