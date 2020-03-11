Sağlık-sen'den kurumlar arası futbol turnuvası
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Ekrem Özdemir, Futbol, İzmir, Güncel

Sağlık-sen'den kurumlar arası futbol turnuvası

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı tarafında kurumlar arası futbol turnuvası düzenleniyor.

11.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:04
Sağlık-sen'den kurumlar arası futbol turnuvası

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel halı saha sağlık turnuvası adı altında kurumlar arası futbol turnuvası düzenliyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, dostluk ve sağlık olduğuna dikkat çekerek, "Spor dostluktur, mutluluktur ve sağlıktır anlayışı ile başlattığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvasının centilmenlik, birlik ve beraberlik adına 2'sini düzenliyoruz.Geleneksel futbol sağlık turnuvasına İzmir'de tüm hastaneler ve sağlık tesislerinin davetli olduğunu belirterek, katılımlarını beklediğimizi hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Turnuvada birinci olan takıma kupa ve her oyuncuya madalya verileceğini belirten Özdemir, "Turnuvaya katılan diğer takımlara da kategoriler halinde çeşitli ödül ve plaketlerimiz olacak. Şimdiden turnuvamıza katılacak olan bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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