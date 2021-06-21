Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Yerli aşı konusunda gelinen nokta umut ve güven verici
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Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Yerli aşı konusunda gelinen nokta umut ve güven verici

Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Yerli aşı konusunda gelinen nokta umut ve güven verici
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, TÜBİTAK'ın yerli koronavirüs aşısı Faz 1 çalışmalarının gerçekleştirildiği Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret etti.

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, TÜBİTAK'ın yerli koronavirüs aşısı Faz 1 çalışmalarının gerçekleştirildiği Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret etti. Durmuş, "Türkiye, çok büyük işlerin altına imza atıyor. Yerli aşı konusunda da gelinen nokta umut ve güven verici" dedi.

Ziyarete Sağlık-Sen Başkanı Durmuş'a Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan ve Yasin Barutcu eşlik etti. Sağlık-Sen Başkanı Durmuş, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'tan Faz 2 çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sağlık-Sen heyeti, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nin yanı sıra hastanenin çeşitli bölümlerine de ziyaretlerde bulundu.

TOPLUM SAĞLIĞINI SİYASETİN DIŞINDA TUTMAK LAZIM

Durmuş, yerli aşı çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yerli aşı konusunda da gelinen nokta umut ve güven verici. Bundan sonraki süreçte de yaşanabilecek salgın olaylarına karşı Türkiye'nin alt yapısının çok daha sağlam olması gerekiyor. Yapılan çalışmaların toplum tarafından desteklenmesi de önem arz ediyor. Aşılama konusunda sağlık çalışanlarının başarısı var. Günde 1,5 milyon civarında aşı yapılıyor. Toplumun aşılanması konusunda büyük bir gayret var. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu noktada üst düzeyde. Virüse karşı bugüne kadar bulunmuş olan en etkin yöntem aşı. İnsan sağlığı her şeyin önünde. Bilimsel temeli olmayan ifadelerden kaçınmak lazım. İdeolojik yaklaşımlardan özellikle kaçınmak lazım. Toplum sağlığını siyasetin dışında tutmak lazım" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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