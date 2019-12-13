Sağlık personeline "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi"
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Sağlık personeline "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi"

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personellerine "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi" verildi.

13.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:28
Sağlık personeline

tarafından sağlık personellerine "Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi" verildi.


İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan , yapılan bu eğitimlerin personellere faydalı olacağını belirtti. Keskin, "Anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak amacıyla bakanlığımızca yürütülen programlar kapsamında üreme sağlığı cinsel sağlık, gebeliği önleyici yöntem, acil obstetrik bakım, evlilik öncesi danışmanlık, gebe sınıfı eğitimleri ve halk eğitimleri yapılmaktadır. Hizmet içi eğitimler ile sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi-beceri kazandırılarak standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmaktadır. 'Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi' düzenlenerek ilimizde görevli 2 aile hekimi uzmanı, 12 aile hekimi, 6 ebe, 7 hemşire ve 2 sağlık memuru olmak üzere toplam 29 sağlık personeli katılarak 'Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi Sertifikasını' almaya hak kazanmıştır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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