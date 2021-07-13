Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir?
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Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir?

Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir?
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TV'de ilk kez FOX ekranlarında bugün yayınlanacak Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir? Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi?

Yapımcılığını Juli Sanat'ın, yönetmenliğini ise Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar'ın kaleme aldığı, müziklerini Barış Aryay'ın bestelediği Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Sağlık Oluversin Gari filmi konusu nedir?

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCUALARI

Birand Tunca

Aslıhan Malbora,

Tuba Melis Türk,

Halil İbrahim Kurum,

Ali Rıza Tanyeli,

Kıvanç Baran Arslan,

Tuğçe Karabayır,

Suat Sungur,

Selehattin Taşdöğen,

Hilmi Erdem,

Orçun Kaptan,

Nilgün Karababa,

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karakterlerden Güney, babasının tarihi bir alanda otel yapacağı haberini alır. Otelin yapımını durdurmak için Salihköy'e gider. Güney bu arada otel yapımına karşı gelen Derya ile tanışır. Bu süreç içinde aşkta beraberinde gelicektir.

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