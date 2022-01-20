Aile Sağlık Merkezleri PCR testi yapıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Devlet ve özeller hastanelerde coronavirüs testi yapılırken acaba sağlık ocaklarında da covid-19 testi yapılır mı sorusu gündeme geldi. Vakaların artması sebebiyle her gün birçok vatandaş test yaptırmaktadır. Peki, sağlık ocaklarında PCR testi yapılıyor mu?

Vaka sayıların artması nedeniyle her gün binlerce kişi test yaptırıyor. Sağlık ocaklarında yeni adıyla Aile Sağlık Merkezlerinde PCR testi yapılıyor mu sorusunun yanıtını vatandaşlar araştırmaktadır. Belirli alanlar için test zorunluluğu getirilmesi ardından pek çok vatandaş PCR testi sağlık ocağında test yapılıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Aile Sağlık Merkezleri PCR testi yapıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Devlet ve özeller hastanelerde coronavirüs testi yapılırken acaba sağlık ocaklarında da covid-19 testi yapılır mı sorusu gündeme geldi. Vakaların artması sebebiyle her gün birçok vatandaş test yaptırmaktadır. Sağlık ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? Coronavirus testi nerede yapılır? Aile Sağlık Merkezlerinde PCR testi yapılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

SAĞLIK OCAKLARINDA PCR TESTİ YAPILIYOR MU?

Devlet ve özeller hastanelerde coronavirüs testi yapılırken acaba sağlık ocaklarında da covid-19 testi yapılır mı sorusu gündeme geldi. Vakaların artması sebebiyle her gün birçok vatandaş test yaptırmaktadır.

Aile Sağlık Merkezleri PCR testi yapıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Devlet ve özeller hastanelerde coronavirüs testi yapılırken acaba sağlık ocaklarında da covid-19 testi yapılır mı sorusu gündeme geldi. Vakaların artması sebebiyle her gün birçok vatandaş test yaptırmaktadır.

Sağlık Ocaklarında henüz PCR testi yapılmamaktadır. Ancak devlet ve özel hastanelerde PCR testi hala yapılmaktadır.

PCR TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Aile Sağlık Merkezleri PCR testi yapıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Devlet ve özeller hastanelerde coronavirüs testi yapılırken acaba sağlık ocaklarında da covid-19 testi yapılır mı sorusu gündeme geldi. Vakaların artması sebebiyle her gün birçok vatandaş test yaptırmaktadır.

Sağlık Ocaklarında henüz PCR testi yapılmamaktadır. Ancak devlet ve özel hastanelerde PCR testi hala yapılmaktadır.

PCR testİ, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınıyor. Bununla birlikte, öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılırsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygun oluyor. Bunun yanı sıra, ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmaktadır. Bu nedenle, hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabiliyor. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır. Daha sonra testin sonucu çıkmaktadır.

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