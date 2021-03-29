Sağlık ocakları saat kaçta açılır? Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? Aile hekimliği kaçta açılıyor? 2021 Sağlık ocağı çalışma saatleri...

Sağlık ocakları saat kaçta açılır? Sağlık ocakları öğre arası saati kaçta? Sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? 2021 sağlık ocağı çalışma saatleri kaçla kaç arası? sorularının cevaplarını sizler için derledik. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, koronavirüs pandemide Aile Hekimiği her gün açık mı?