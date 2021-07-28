Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? 2021 Sağlık Ocağı çalışma saatleri!
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Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? 2021 Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? 2021 Sağlık Ocağı çalışma saatleri!
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Sağlık Ocaklarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer almaktadır. Peki, Sağlık Ocağı saat kaçta kapanıyor, açılıyor? 2021 Sağlık Ocağı çalışma saatleri nedir? Aile hekimliği açık mı? Aile hekimliği saat kaçta açılıyor? Sağlık ocakları kaçta kapanıyor?

Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Ocaklarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer almaktadır. Peki, Sağlık Ocağı saat kaçta kapanıyor, açılıyor? 2021 Sağlık Ocağı çalışma saatleri nedir? Aile hekimliği açık mı? Aile hekimliği saat kaçta açılıyor? Aile hekimliği saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde...

SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA KAPANIYOR?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30/ 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08:00- 17:00
Öğle arası: 12:30- 13:30
Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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