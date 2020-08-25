Sağlık Müzesi Müdürlüğüne öğretim görevlisi Pehlivancık atandı Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürlüğüne öğretim görevlisi Ruhi Pehlivancık atandı.

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürlüğüne öğretim görevlisi Ruhi Pehlivancık atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Pehlivancık külliyede düzenlenen törenle görevi öğretim görevlisi Hakan Akıncı'dan devraldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada müzenin üniversitenin medar-ı iftiharı olduğunu söyledi.

Müzede Osmanlı'nın insana verdiği değerin bir örneğinin de çok net görüldüğünü ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın insana verdiği değeri en güzel şekilde ifade eden Külliyemiz, bugün Edirne'nin, bölgenin en önemli değerlerinden biri konumunda.

Tıp Medresesi ve Darüşşifa alanı ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan bu ata mirasının yönetim sorumluluğunu, müzemizi bulunduğu mertebeden daha da ileriye taşıyacağına inandığımız Ruhi Pehlivancık kardeşimize teslim ettik, kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bugüne kadar müzemize emek veren arkadaşlarımıza ise katkıları için teşekkür ediyoruz."

Pehlivancık, ziyaretçi sayısında kırdığı rekorlarla Edirne'nin en çok ziyaret edilen mekanlarının başında gelen, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tek üniversite müzesi olan Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin yaşayan ve çağdaş müzecilik anlayışında olduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünyada müzenin bilinirliğini dahada artırmayı hedeflediklerini belirten Pehlivancık şöyle konuştu:

"Rektör hocamızın her zaman ifade ettiği gibi, bu kutlu görevler bir bayrak yarışıdır. Biz bugün bu bayrağı devralıyoruz. Müzemizi çevresi, peyzajı, tarihi ve çevresinde yaşayan halkı ile bir külliye olarak görüyoruz. Bugünden itibaren üstlendiğimiz görevle Külliyemizi daha yukarıya taşımak ve Edirne'nin önemli bir marka değerini başarı ile temsil etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm görüşleri dinleyerek Sultan II. Bayezid Külliyesi'ni daha ileriye taşıyacak ortak bir akıl üreteceğiz.

Hayata geçireceğimiz projelerle ecdadımızın emanetini gelecek nesillere ulaştıracağız. Bize bu görevi layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na şükranlarımı sunuyor, Müzemize bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Akıncı da Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin çalışanlarına teşekkür etti, başarı diledi.

Kaynak: AA