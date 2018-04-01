Sağlık İçin Pedalladılar

Yeşilay Kaynaşlı Şubesi tarafından bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay Kaynaşlı Şubesince tarafından sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bisiklet turu, Karaçalı Mimar Sinan Camisi ile Kaymakamlık Tören Alanı arasındaki güzergahta yapıldı.

Etkinliğe Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, Belediye Başkanı Erol Bayraktar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Daşbaş, Yeşilay Kaynaşlı Şubesi Başkanı İsmail Korkmaz ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Korkmaz, tur sonunda katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik sonunda katılanlara meyve suyu ve kek ikram edildi.