Sağlık ekipleri kapanan yolda yürüyüp hastayı battaniye ile ambulansa taşıdı

07.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:27

Siirt'te 112 acil sağlık ekipleri, Eruh ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Gönülaldı köyünde mide kanaması geçiren hasta için seferber oldu. Kapanan yolu yürüyerek geçen ekipler, battaniyeyle ambulansa taşıdıkları 78 yaşındaki vatandaşı hastaneye kaldırdı.



Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Gönülaldı köyünde mide kanaması geçiren 78 yaşındaki Mehmet Salih B.'nin yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kapalı olan köy yolunu yürüyerek geçip hastaya ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta daha sonra battaniye ile taşınarak ambulansa getirildi. Ambulansa alınan vatandaş, Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA