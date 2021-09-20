Sağlık durumu hakkında konuşan Seren Serengil: 'Yatağın içine girip ölümü mü bekleyeyim?' - Haberler Magazin
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Sağlık durumu hakkında konuşan Seren Serengil: 'Yatağın içine girip ölümü mü bekleyeyim?'

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Sağlık durumu hakkında konuşan Seren Serengil: 'Yatağın içine girip ölümü mü bekleyeyim?'

Zayıflama ameliyat olduktan sonra Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, Nişantaşı'nda mısır yerken objektiflere yansıdı. Yakın zamanda bir mağaza açarak ticarete atılacağını müjdeleyen Seren Serengil, işi sayesinde ayakta kaldığını söyledi. Serengil, sağlık durumu hakkında da konuştu. Seren Serengil "Sağlığım çok iyi değil ama ne yapayım yatağın içine girip ölmeyi mi bekleyeyim? Öyle bir insan değilim ben çalıştıkça iyi hisseden, güç alan bir kadınım. Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum' dedi.

Son dönemde sağlık sorunları ve verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seren Serengil, Nişantaşı'nda mısır yerken objektiflere yansıdı. Serengil, yakın zamanda burada bir mağaza açarak ticarete atılacağından bahsetti. Seren Serengil, sağlık durumu hakkında da konuştu.

Açacağı butik dükkanda kovboy çizmeleri ile her tür aksesuar yapacağını ve bu konuda kadın girişimcilerle iş birliği yaparak onlara destek olacağını anlatan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Dükkan açıyorum, Nişantaşı'nda kovboy çizmeleri yapacağız, ayakkabılar, aksesuarlar kendi tasarımlarım olacak. Bir yıldır zaten internetten satışlar yapıyordum onun neticesinde dükkan açmaya karar verdim. Hem yurt dışı hem yurt içinden çok fazla müşterim var."

"Benim tasarımlarım her modelden en fazla altmış tane üretiyorum, altmış kadın giyecek. Benim 12 kişilik bir kadın ekibim var. Özellikle eşlerinden ayrılmış ama başarmış kadınlara iş imkanı sağlamak için onlarla işbirliği yapıyorum. Kadın girişimcilere destek oluyorum. Onlara da iş imkanı sağladığım için mutluyum."

Her geçen gün kilo verdiğini ancak işi sayesinde ayakta kaldığını ve 44 kiloya düştüğünü söyleyen Seren Serengil, sağlık durumu hakkında ise şu açıklamada bulundu:

"Sağlığım çok iyi değil ama ne yapayım yatağın içine girip ölmeyi mi bekleyeyim? Öyle bir insan değilim ben çalıştıkça iyi hisseden, güç alan bir kadınım. Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum."

Serengil, sözlerine; "Şu an 44 kiloyum ben de memnun değilim bu işten. Bağırsağımı fazla kesmişler. Yediğim yaramıyor, geri dönüşüm ameliyatı olmam gerekiyor ama bu kilodayken onu da yapmıyorlar bekliyorum düzelmeyi. Allah'tan ümit kesilmez" diye devam etti.
Sağlık durumu hakkında konuşan Seren Serengil: 'Yatağın içine girip ölümü mü bekleyeyim?'

Sağlık durumu hakkında konuşan Seren Serengil: 'Yatağın içine girip ölümü mü bekleyeyim?'

Sağlık durumu hakkında konuşan Seren Serengil: 'Yatağın içine girip ölümü mü bekleyeyim?'

Sağlık durumu hakkında konuşan Seren Serengil: 'Yatağın içine girip ölümü mü bekleyeyim?'

Snob Magazin - Magazin Haberleri
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Haber: Sağlık durumu hakkında konuşan Seren Serengil: 'Yatağın içine girip ölümü mü bekleyeyim?' - Haberler Magazin
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