Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
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Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki bilim insanları, koronavirüs salgınıyla en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarının korunması için yeni bir maske geliştirdi. "Pla filament" maddesinden yararlanılarak geliştirilen maske, hava kanallarına yerleştirilen ultraviyole led sayesinde kendini temizleyebiliyor.

Sağlık çalışanlarının korunması için
02.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:35

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ile aynı fakültede Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Osman Doluca, koronavirüs salgınında ön safhada mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması için 2 ay önce maske geliştirme çalışmalarına başladı.

FİLTRELERİN STERİLİZASYONU SAĞLANIYOR

Sağlık çalışanlarının bu süreçte hastanelerde ve özellikle de yoğun bakım servislerinde uzun süre mesai yapmalarını dikkate alan Şahin ve Doluca, kendi kendini temizleyebilen ve uzun süre çıkartmadan kullanılabilen bir maske üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

"Pla filament" maddesinden yararlanılarak geliştirilen 80 gram ağırlığındaki maske, 3D yazıcıyla üretilirken çift hava kanalına yerleştirilen mercimekten biraz büyük ultraviyole ledler sayesinde filtrelerin sterilizasyonu sağlanıyor.

Geliştirilen maskede 30 dakikada bir devreye giren ultraviyole ledler, filtrelerde biriken virüs ve benzeri yabancı maddeleri 29 saniyede yüzde 99,97 oranında yok ediyor.

Sağlık çalışanlarının korunması amacıyla kendi kendini temizleyen maske geliştirildi

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK OLMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, yaptığı açıklamada, bilim insanları olarak Kovid-19 sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak için böyle bir maske geliştirdiklerini söyledi.

ULTAVİYOLE IŞINLAR DNA VE RNA VİRÜSLERİNİN YAPISINI BOZUYOR

Sağlık çalışanlarının rahat nefes alması için maskelerinde iki hava kanalı oluşturduklarını belirten Şahin, "Yaptığımız araştırmalarda ultraviyole ledlerin hiçbir maskede kullanılmadığını belirledik. Ultraviyole ışınlar DNA ve RNA virüslerinin yapısını bozduğu için biz de geliştirdiğimiz maskede çok küçük boyutlu ultraviyole ledleri kullandık. Geliştirdiğimiz maskede ultraviyole ledler 30 dakikada bir 29 saniye devreye girerek filtrelerde biriken tüm yabancı maddeleri etkisiz hale getiriyor." dedi.

Sağlık çalışanlarının korunması amacıyla kendi kendini temizleyen maske geliştirildi

Şahin, geliştirdikleri kendi kendini temizleyebilen maske sayesinde filtre değiştirme maliyetlerini çok düşük seviyelere indirdiklerini, filtre değişimi sırasında oluşabilecek bulaşıların önüne geçtiklerini ifade etti.

"HİÇ ÇIKARMADAN KULLANILABİLİYOR"

Geliştirdikleri maskeyi deneyen sağlık personellerinin memnun kaldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Çift hava kanalı olduğu için uzun süre görev yapan sağlık çalışanları rahat bir şekilde nefes alıp verebiliyor. Ayrıca içinde ömrü yaklaşık 15 gün olan 6 voltluk piller sayesinde sağlık çalışanları 24 saat boyunca hiç çıkarmadan bu maskeyi kullanabiliyor. Piller bittiği zaman yenilenmesi durumunda sağlık çalışanları maskeyi tekrar kullanmaya devam edebilir. Çalışmamıza faydalı model almak için Türkiye Patent Kurumuna başvuruda bulunduk.

Sağlık çalışanlarının korunması amacıyla kendi kendini temizleyen maske geliştirildi

Bizim geliştirdiğimiz sistem aynı zamanda birçok maske üzerine de uygulanabilir özelliği sahip. ABD ve Çin'den de patent alarak geliştirdiğimiz maskenin dünya tarafından kullanılmasını istiyoruz. Başka ülkelerde bu çalışma geçen aylarda başladı ve birkaç ürün sundular ama henüz tam kullanılabilecek bir ürün ortaya çıkmadı."

DIŞ YÜZEYİ DEZENFEKTE EDİLİP YENİDEN KULLANILABİLİYOR

Şahin, geliştirdikleri maskenin dış yüzeyine yerleşebilen virüs ya da yabancı maddelerin dezenfeksiyonu için de bir kutu geliştirdiklerini, bu kutuda 30 dakika gibi kısa bir sürede maskenin dış yüzeyinin dezenfekte edilip yeniden kullanıma hazırlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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